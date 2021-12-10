В Швейцарии банковские счета Януковича и его окружения заморозили до 2023 года

При этом в правительстве Швейцарии напомнили, что максимальная продолжительность такой заморозки ограничена десятью годами

Федеральный совет Швейцарии принял решение продолжить замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на год. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

"На своем заседании 10 декабря Федеральный совет продлил на один год срок превентивного замораживания активов в отношении Украины. Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества с украинской властью", - говорится в заявлении.

Превентивное замораживание активов продлили до февраля 2023 года. При этом в правительстве Швейцарии напомнили, что максимальная продолжительность такого замораживания ограничена 10 годами, то есть до февраля 2024 года.

Добавим, в 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более 69 млн долларов) сроком на три года. Затем срок действия этого решения не раз продлевали.

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Напомним, Верховный суд Украины оставил в силе приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Согласно приговору, он осужден на 13 лет лишения свободы.