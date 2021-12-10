Украина в ОБСЕ предложила "рождественское перемирие" и новый обмен

Фото из открытых источников

Это будет способствовать выходу из "тупика" на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта

Украина предложила принять ряд конкретных шагов, включая новое "рождественское перемирие", с целью выхода из "тупика" в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом сообщил "Укринформ".

"На фоне приближения зимы, закрытия линии разграничения, продолжение нарушения режима прекращения огня и разрыв связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Однако шанс улучшить ситуацию еще есть.

Предстоящие рождественские праздники - лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом "прямом диалоге", - отметил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

Также, по его словам, украинская сторона предложила ввести так называемое рождественское прекращения огня и призвала разблокировать обмен удерживаемыми лицами, "чтобы они смогли отпраздновать вместе со своими семьями и близкими людьми".

В то же время, украинская сторона предлагает утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.

При этом, глава украинской миссии в ОБСЕ призвал вернуться к дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта как Минском, так и в Нормандском формате.

Как сообщалось ранее, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе НВФ шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.