home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Украина в ОБСЕ предложила "рождественское перемирие" и новый обмен

ОБСЕ
Фото из открытых источников

Это будет способствовать выходу из "тупика" на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта

Украина предложила принять ряд конкретных шагов, включая новое "рождественское перемирие", с целью выхода из "тупика" в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом сообщил "Укринформ".

"На фоне приближения зимы, закрытия линии разграничения, продолжение нарушения режима прекращения огня и разрыв связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Однако шанс улучшить ситуацию еще есть.

Предстоящие рождественские праздники - лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом "прямом диалоге", - отметил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

Также, по его словам, украинская сторона предложила ввести так называемое рождественское прекращения огня и призвала разблокировать обмен удерживаемыми лицами, "чтобы они смогли отпраздновать вместе со своими семьями и близкими людьми".

В то же время, украинская сторона предлагает утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.

При этом, глава украинской миссии в ОБСЕ призвал вернуться к дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта как Минском, так и в Нормандском формате.

Новости по теме: В ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 620 нарушений "режима тишины"

Как сообщалось ранее, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе НВФ шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

У Зеленского фактически признали, что санкции СНБО – это фикция, которая не дает реального результата Юрий Бойко: Производители товаров первой необходимости должны получать энергоносители по льготной цене ОПЗЖ: Путь к миру – это выполнение Минских соглашений и Парижских договоренностей Нормандской четверки ОПЗЖ: Предвзятые и необоснованные претензии НАПК к декларации Виктора Медведчука – один из элементов продолжающегося незаконного преследования и политических репрессий

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект