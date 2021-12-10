США уверяют, что не уговаривают Украину на частичную автономию Донбасса
Там отрицают слухи, возникшие накануне
В Белом доме заявили, что со стороны США не оказывается давление на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В частности, во время брифинга Псаки поставили вопрос: "относительно Украины, есть некоторые сообщения о том, что США давят на Украину, чтобы она уступила территориям. Это правда?"
"Это неправда", - ответила она.
Ранее сообщалось, что представители администрации президента Джо Байдена предполагают, что США будут давить на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию неподконтрольным территориям востока
Напомним, 7 декабря, состоялись видеопереговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. К конференции было приковано внимание и Украины, ведь ожидалось, что Байден будет поднимать вопрос стягивания войск к украинским границам. Какие проблемы и вызовы обсудили президенты, и к каким выводам пришли политики - читайте в нашем материале.