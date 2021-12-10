США уверяют, что не уговаривают Украину на частичную автономию Донбасса

Белый дом Фото из открытых источников

Там отрицают слухи, возникшие накануне

В Белом доме заявили, что со стороны США не оказывается давление на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В частности, во время брифинга Псаки поставили вопрос: "относительно Украины, есть некоторые сообщения о том, что США давят на Украину, чтобы она уступила территориям. Это правда?"

"Это неправда", - ответила она.

Ранее сообщалось, что представители администрации президента Джо Байдена предполагают, что США будут давить на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию неподконтрольным территориям востока

Добавим, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что разговор между Зеленским и Байденом длился полтора часа

Ранее сообщалось, что разговор Зеленского и Байдена начался в 13:34 по времени восточного побережья ( 20:34 по киевскому времени ).