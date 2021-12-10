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Ситуация в ООС: За последние сутки в результате обстрелов со стороны НВФ ранены двое бойцов

ООС
Фото из открытых источников

Состояние здоровья одного раненого тяжелое, второго – удовлетворительное

За прошедшие сутки, 9 декабря, на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, три из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно сообщению, в направлении Шумов НВФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Новомихайловки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Причепиловки противник открывал огонь дважды, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем.

Неподалеку Пивденного был зафиксирован обстрел украинских позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Станицы Луганской незаконные вооруженные формирования применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Как отмечается, в результате действий НВФ двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого – тяжелое, второго – удовлетворительное", – сообщили в ООС.

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Ранее сообщалось, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подготовила новый документ по Донбассу, который рассмотрели на вчерашнем внеочередном заседании.

Позже стало известно, что Российская Федерация отклонила предложение Украины включить в состав Совместного центра по контролю и координации на Донбассе представителей Германии и Франции. По итогам заседания ТКГ, глава российской делегации Борис Грызлов назвал предложение Украины абсурдным и обвинил страну в имитации переговоров о перемирии и несостоятельности.

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