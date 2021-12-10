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С сегодняшнего дня в супермаркетах Украины больше не будет бесплатных пакетов

пластиковый пакет

Пластиковые пакеты

 Фото из открытых источников

Впрочем, в дальнейшем нормы по распространению пакетов будут становиться более жесткими

Запрет на распространение в магазинах бесплатных пластиковых пакетов вступил в силу с 10 декабря 2021 года. Один пакет будет стоить минимум 2 гривны. Об этом говорится в тексте принятого закона 2051-1.

В частности, Кабинет министров Украины намерен установить минимальные розничные цены на пластиковые пакеты:

  • 2,00 гривны - без ручек (без боковых складок);
  • 2,50 гривны - без ручек (с боковыми складками); с ручками (без боковых складок);
  • 3,00 гривны - с ручками (с боковыми складками).

Распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

Вместе с тем требования закона пока не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов. Они могут распространяться в объектах розничной торговли как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 года будет полностью запрещено распространять в магазинах тонкие и сверхтонкие пакеты.

Вместо пластиковых пакетов, которые сейчас распространяются в супермаркетах бесплатно, можно использовать многоразовые пакеты-сетки, которые подходят для овощей и фруктов. Их стоимость до 40 гривен.

Бумажные пакеты также являются альтернативой пластику. Они могут выдерживать большой вес, однако мало пригодны к повторному использованию.

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Ранее сообщалось, что в Украине с 10 декабря вводится в действие Закон № 1489-IX "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". А именно начинает действовать первый этап ограничений.

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