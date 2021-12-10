Разговор президентов США и Украины: В Белом доме объяснили, почему переговоры начались с задержкой

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В администрации Байдена сказали, что у президента США было очень много других планов на повестке дня, включая внутренние вопросы и целый ряд звонков

Вчера президент США Джо Байден позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на час позже, потому что был занят. Так задержку объяснил высокопоставленный чиновник, передает Белый дом.



Он рассказал, что у президента США было очень много других планов в повестке дня, включая внутренние вопросы, поездки и "целая последовательность звонков и разговоров с полным спектром партнеров".



"Единственное, что я хотел бы сказать, что президент совершенно ясно дал понять Зеленскому в своем звонке, что если вопрос Украины стоит в повестке дня, то она будет за столом переговоров. Беседа (Байдена и Зеленского, – ред.) была важной возможностью для президента иметь возможность… общаться с ним напрямую в качестве продолжения разговоров, которые мы провели с украинцами за последние пару дней", – подчеркнул чиновник Белого дома.

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Напомним, вчера, 9 декабря, состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он начался с задержкой в час, в 13:34 по времени восточного побережья (20:34 по киевскому времени).

Разговор двух лидеров длился 1,5 часа. Президенты начали с самого главного, Байден рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным. Также американский лидер заявил, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям в случае агрессии России против Украины.