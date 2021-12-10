Президент Зеленский не исключает проведения референдума по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что в стране возможно проведение референдума по Донбассу. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

"Я не исключаю референдума по Донбассу. Тут вопрос не в статусе. Это может быть по Донбассу, по Крыму. Это может быть в целом по прекращению войны. Так может быть, что какая-то страна будет предлагать нам те или иные условия. Сегодня такого нет, у меня нет секретов от общества, потому что это важные вещи, касающиеся нашего статуса и территорий. Но если будет вызов – буду советоваться с обществом", - заявил президент.

Напомним, в июне Зеленский заявлял, что в случае неудачи имеющихся или "альтернативных" вариантов урегулирования конфликта на Донбассе Украина может полностью разорвать отношения с оккупированными территориями.

"Стена – это полный разрыв отношений в том или ином измерении. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины", - заявил тогда президент.

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Ранее сообщалось, что в Луганской области в Новопскове задержали одного из организаторов незаконного "референдума" 2014 года о выходе региона из состава Украины.