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Президент Зеленский не исключает проведения референдума по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

По словам президента, референдум может касаться прекращения конфликта на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что в стране возможно проведение референдума по Донбассу. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

"Я не исключаю референдума по Донбассу. Тут вопрос не в статусе. Это может быть по Донбассу, по Крыму. Это может быть в целом по прекращению войны. Так может быть, что какая-то страна будет предлагать нам те или иные условия. Сегодня такого нет, у меня нет секретов от общества, потому что это важные вещи, касающиеся нашего статуса и территорий. Но если будет вызов – буду советоваться с обществом", - заявил президент.

Напомним, в июне Зеленский заявлял, что в случае неудачи имеющихся или "альтернативных" вариантов урегулирования конфликта на Донбассе Украина может полностью разорвать отношения с оккупированными территориями.

"Стена – это полный разрыв отношений в том или ином измерении. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины", - заявил тогда президент.

Новости по теме: ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума

Ранее сообщалось, что в Луганской области в Новопскове задержали одного из организаторов незаконного "референдума" 2014 года о выходе региона из состава Украины. 

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