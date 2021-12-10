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Президент Беларуси заявил о предотвращении 10 терактов и вспомнил об Украине

Александр Лукашенко

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко

 ТАСС

В их "организации" он обвинил, в частности, и Украину

Александр Лукашенко заявил, что в этом году якобы предотвратили 10 попыток совершить теракты в стране. По его словам, их планировали те, кто находятся под покровительством, среди прочего, Украины. Об этом он рассказал в интервью турецкому TRT.

"За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, против предприятий и против военных объектов. Со стороны наших беглецов, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины", – отметил Лукашенко.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что беженцам на польско-белорусской границе выдавали контрабандное оружие из Украины

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