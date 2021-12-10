Подделка сертификатов о вакцинации: В Киеве разоблачили медика и полицейского

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Полицейский занимался поиском "клиентов"

В Киеве разоблачили схему продажи сертификатов COVID-вакцинации. К схеме причастны медработник и сотрудник патрульной полиции. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Полицейский вместе с медиком вносили в информационной системе сведения о якобы прохождении гражданами вакцинации от коронавируса. После этого документы появлялись в приложении "Дія".

Поиском "клиентов" занимался полицейский, а внесением сведений в систему - медик.

В целом стоимость таких "услуг" составляла 4000-5000 грн.

"По месту работы и жительства подозреваемых проведены санкционированные обыски, во время которых изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, COVID-сертификаты, списки граждан, которые обращались с целью получения поддельных свидетельств о вакцинации, а также почти 340 тыс. грн и 13,5 тыс. долларов США. Эти списки насчитывают более 200 фамилий, что может свидетельствовать о получении участниками группы неправомерной выгоды на сумму около миллиона гривен", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное дело по статье "Несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенное лицом, которое имеет право доступа к ней, а также получения неправомерной выгоды". Фигурантам дела сообщили о подозрении.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины предлагает отстранять руководителей тех медицинских учреждений, где сотрудники были привлечены к продаже поддельных COVID-документов.