Первые подробности переговоров президентов Украины и США: Разговор длился полтора часа

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден REUTERS

Байден заявил, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям, в случае агрессии России против Украины

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден завершили переговоры. Разговор состоялся после диалога между лидером США и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в эфире программы "Право на владу" сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, разговор двух лидеров длился 1,5 часа.

"Президенты начали с самого главного. Байден рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным. Также, безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах. Байден, как об этом уже говорили после разговора с Путиным, очень откровенно сказал ему и предупредил о последствиях, если Россия примет решение по эскалации или вторжению", - заявил Ермак.

При этом он добавил, что Байден заявил, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям, в случае агрессии России против Украины.

"Во-вторых, Байден очень четко сказал, что решение о вступлении в НАТО – это лишь решение украинского народа, это суверенное независимое государство, и что он этот вопрос не готов был обсуждать. Это зависит от Украины и от членов НАТО. Байден повторил Путину, что любые переговоры и решения, касающиеся Украины, не могут быть без Украины", - отметил Ермак.

"Наш президент поднимал вопрос и "Северного потока-2", и предупреждений, которые мы получали от наших коллег из США, Британии и других, касавшихся не только эскалации на наших границах, но и внутренней дестабилизации", - сказал руководитель ОП.

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Ранее сообщалось, что разговор Зеленского и Байдена начался в 13:34 по времени восточного побережья (20:34 по киевскому времени).

Напомним, 7 декабря, состоялись видеопереговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. К конференции было приковано внимание и Украины, ведь ожидалось, что Байден будет поднимать вопрос стягивания войск к украинским границам. Какие проблемы и вызовы обсудили президенты, и к каким выводам пришли политики - читайте в нашем материале.