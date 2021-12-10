О референдуме по Донбассу, прямых переговорах с РФ и "сливе" Украины: Главные тезисы интервью Владимира Зеленского

Президент США Джо Байден заверил украинскую власть, что РФ не планирует продолжать эскалацию

РИА-Новости

На этой неделе состоялось несколько важных мировых событий, которые касаются вопросов Украины. 7 декабря состоялись видеопереговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. 9 декабря американский лидер пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обсуждались вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, угрозы полномасштабного вторжения России и многие другие.

Подробнее о самых актуальных вызовах, которые возникли перед Украиной, рассказал Владимир Зеленский в интервью одному из украинских телеканалов.

"Слива" Украины не будет

Президент США Джо Байден в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленский заверил, что Украина остается субъектом международной политики и ни о каком "сливе" речь не идет.

"Обсуждали подробно с президентом США о "сливе" Украины, о каких-то за кулисами договоренностях между президентом США и президентом России без Украины. О каких-то новых условиях, или старых условиях, не учитывая наш суверенитет или наше желание. Обо всех этих вещах мы очень подробно вчера говорили. Даже говорили о нескольких документах, о которых сегодня договариваются США и Россия — некоторые платформы, я имею в виду, на которых они могут встречаться и обсуждать", — рассказал Зеленский.

Владимир Зеленский и Джо Байден AP

Он подчеркнул, что в разговоре с Байденом говорил о том, что на любых платформах или совещаниях, где речь будет идти об Украине — даже со странами НАТО или ЕС, где Украина не является членом, Киев будет субъектом.

"Украина этого требует, а Соединенные Штаты это подтверждают, что Украина будет субъектом", — сказал президент.

По его словам, никакого "слива", по крайней мере в их беседе, президент Байден не подтвердил.

Будет ли дальнейшая эскалация

Владимир Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом американский коллега заверил, что РФ не планирует продолжать эскалацию. "Я получил месседж от президента США, что Россия заверила, что не собирается продолжать эскалацию", - сказал Зеленский.

Вероятный референдум по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что в стране возможно проведение референдума по Донбассу.

"Я не исключаю референдума по Донбассу. Тут вопрос не в статусе. Это может быть по Донбассу, по Крыму. Это может быть в целом по прекращению войны. Так может быть, что какая-то страна будет предлагать нам те или иные условия. Сегодня такого нет, у меня нет секретов от общества, потому что это важные вещи, касающиеся нашего статуса и территорий. Но если будет вызов - буду советоваться с обществом", - заявил президент.

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Новый формат переговоров по Донбассу

Глава Украины не исключает, что Соединенные Штаты Америки присоединятся к мирному урегулированию ситуации в Украине в формате, параллельном норманнскому. По его словам, одновременно также могут быть прямые переговоры Украины и России.

"Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с Российской Федерацией. Здесь очень сложный, тонкий хирургический момент, как не потерять Нормандский формат, потому что ты, ничего не построив можешь разрушить то, что есть. А для нас очень важно не потерять", - сказал Зеленский.

Фото из открытых источников

Президент подчеркнул, что сегодня "все "за", чтобы существовало несколько путей и как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке".

В то же время в случае существования указанных двух форматов Зеленский не исключает отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ.

По его словам, это поддерживают и европейские партнеры, и США.

Подробнее о вероятном расширении нормандского формата за счет присоединения США можно узнать по ссылкой.

Вступит ли Украина в НАТО

Владимир Зеленский убежден, что украинская армия - это самый прочный альянс. Путин и Байден не будут решать, должна ли Украина вступать в НАТО. Это должен сделать украинский народ.

Фото из открытых источников

"Мы с Байденом не обсуждали, что Украина должна отказаться от НАТО и пойти на компромисс с Россией. Мне кажется, Байден это сказал публично, что НАТО-это не выбор США или России, не выбор стран-членов Альянса. Это-выбор граждан Украины. К сожалению, он не добавил, что решают не граждане Украины, а страны-члены Альянса", - сказал Зеленский.

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О "госперевороте"

Президент Владимир Зеленский рад, что "дестабилизирующие" акции не находят поддержки в украинском обществе.

"Я думаю, что у людей глобально планы не изменились. Я думаю некоторые люди получили коммуникацию со стороны и наших стратегических партнеров. Отдельные имели диалоги, получили определенные сигналы. Я думаю, что немножечко изменили свои планы…

Я очень рад, что наше общество не поддерживает такие дистибилизирующие шаги некоторых группировок. И очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", - отметил глава Украины.

Напомним, что 26 ноября Зеленский во время пресс-марафона заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине.