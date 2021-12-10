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НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны

1 и 2 гривны
Фото из открытых источников

В НБУ отметили, что не планируют оптимизацию банкнотно-монетного ряда

Из-за постоянных жалоб людей на схожесть монет номиналом в одну и две гривны, Национальный банк Украины хочет изменить их дизайн. Монеты хотят сделать прежде всего удобными для слабовидящих и пожилых людей. Об этом во время пресс-брифинга относительно старта Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов сообщил заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.

Он, в частности, отметил, что в ближайшее время НБУ не планирует вводить банкноты или монеты нового номинала, из-за возможного возникновения путаницы во время расчетов.

"Пока мы не рассматриваем оптимизации банкнотно-монетного ряда, единственное, что могу сказать, мы услышали жалобы украинцев на качество оборотных монет. Оптимизацию банкнотно-монетного ряда не планируем. Мы исходим из экономической целесообразности и удобства украинцев для расчетов. Когда появляется "зоопарк" купюр, с этим надо что-то делать, потому что не помнишь, какая настоящая, а какая - нет", - сказал Шабан.

Новости по теме: Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету, посвященную Ивану Поддубному

Напомним, в 2020 году Нацбанк продал более 3 млн памятных монет.

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