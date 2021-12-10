Меркель сообщила, что планирует написать книгу о ключевых решениях на посту канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель Reuters

Она не будет писать в книге о собственной жизни и его хронологии, а объяснит свое видение ключевых политических решений

Ангела Меркель, которая недавно покинула пост канцлера Германии, планирует написать автобиографию, где расскажет почему и как принимала основные политические решения за 16 лет своей работы. Об этом сообщает в интервью Der Spiegel рассказала помощница экс-канцлера Беате Бауманн.

По ее словам, Меркель не будет писать в книге о собственной жизни и ее хронологии, а хочет объяснить свое видение ключевых политических решений. На написание книги уйдет два или три года, но соглашения с издательством еще нет.

"Канцлер и я убеждены: если мы будем писать эту книгу, то будем делать это вдвоем, без помощи гостевых редакторов, историков или журналистов", — отметила Бауманн.

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Напомним, ранее в Германии прошла церемония по случаю завершения пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера.

Как отмечается, в честь завершения канцлерского срока Меркель во внутреннем дворе Министерства обороны организовали традиционный военный церемониал. Это является самым большим проявлением почета для гражданского лица со стороны германской армии.