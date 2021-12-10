Медведчук: Лидеры западных стран после переговоров Байдена и Путина заняли позицию о необходимости соблюдения Минских соглашений. Это очень показательно

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Лидеры западных стран, в частности Германии и Франции, после переговоров президента США Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина заняли позицию о необходимости соблюдения Минских соглашений. Это является очень показательным. Такое мнение в эфире телеканала UkrLive высказал председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Тот толчок и те событие последних месяцев, которые привели к известным переговорам между Байденом и Путином, между Байденом и Зеленским, говорят о том, что сегодня осуществляется новая попытка реализовать Минские соглашения. Очень показательным является позиция, которую заняли после переговоров Байдена и Путина министры иностранных дел Германии и Франции, которые заявили о своей приверженности минским соглашениям, о готовности реализовывать политику Минских соглашений и встречаться в "нормандском формате" в начале на уровне министров иностранных дел, и при этом подчеркнули, что необходимо продемонстрировать эту реализацию Минских соглашений", - отметил он.

При этом Медведчук напомнил, что последняя встреча в очном "нормандском формате" на уровне президентов стран состоялась в Париже 9 декабря 2019 года и там было принято решение о том, что все стороны, которые входят в "нормандский формат" подтверждают свою полную приверженность к неукоснительному соблюдению Минским соглашениям.

Напомним, ранее оппозиционный политик заявил, что окно возможностей для урегулирования ситуации на Донбассе все еще открыто.

Как известно, президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.