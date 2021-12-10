Медведчук: Как можно говорить о выплатах по “экономическому паспорту” в 2037 году, если сегодня экономика Украины находится в глубочайшем кризисе?

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Идея об внедрении экономического паспорта сама по себе хорошая, но экономика Украины сейчас находится не на том уровне, чтобы ее успешно реализовать. Об этом в интервью телеканалу UkrLive заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Когда говорят об экономическом паспорте, то идея хорошая. Более того, я даже знаю страны, где эта идея реализовалась, причем успешно реализовалась. Если говорить в Европе, то насколько мне известно есть такая одна страна, называется она Норвегия. Если говорить о других странах, то это Саудовская Аравия, это Эмираты, и некоторые другие страны, которые располагают совершенно другой ресурсной базой, совершенно другим уровнем экономики, совершенно другими доходами, в том числе запасы средств и возможностей для реализации этой программы. Вдумайтесь, как можно реально воспринимать прожект, иначе я это назвать не могу, когда допустим в 2037 году те, кто родился в 2019 году получат первые выплаты, которые будут сделаны государством на уровне 191 млрд гривен, если по меркам сегодняшнего дня, то это фактически пятая или шестая часть доходной части бюджета?! Как можно сегодня говорить о 2037 годе и о наших возможностях, когда экономика находиться в глубочайшем кризисе, когда мы сегодня не видим, как ее восстановить и как реально улучшить жизнь людей сегодня, завтра - в ближайшие годы, которые нас ожидают?!" - отметил он.

При этом Виктор Медведчук добавил, что без экономической составляющей, заявления властей об экономическом паспорте более похожи на пиар-акцию.

"Мы говорим сегодня об экономическом паспорте, мы говорим о будущем детей - да, это великолепно. Будущее детей – это то, что должно быть, чем должна быть озабочена власть и страна в целом. Только когда выстраиваются такие прожекты, то они, в первую очередь, напоминают, собственно говоря, это и вызвало шквал критики, что это пиар-акция, которая направлена для того, чтобы повысить дивиденды власти. Так это или нет? Я не знаю, но это очень похоже", - сказал он.

Напомним, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что почти половину того, что является доходами, того, что зарабатывает страна, из-за полного непрофессионализма чиновников, Украине надо одалживать.

Как известно, президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.