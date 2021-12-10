"Хотят под себя подмять олигархов": Что думают украинцы о планах власти извне управлять энергокомпаниями и отказе от плана Медведчука

Фото из открытых источников

Сначала отдали в частную собственность, а теперь угрожают действовать как советская власть во время коллективизации. Министерство энергетики предлагает вводить временные администрации в компаниях, которые поставляют электроэнергию. В правительстве говорят - пойдут на такой шаг, если будет угроза для поставок энергии, а также будут фиксироваться нарушения лицензионных требований. Соответствующий законопроект Минэнерго опубликовал на своем сайте. Там уточняется, что документ разработан во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны. А как считают украинцы? Должно ли государство внедрять такие силовые сценарии и как эта политика скажется на инвестиционном климате в нашей стране? Своим мнением украинцы поделились в эфире программы "Чуємо кожного".

"Они хотят под себя подмять олигархов, которые являются собственниками всей энергосистемы. Это перераспределение означает, что одни хотят украсть у других. Лучше было бы узаконить то, чтобы каждый собственник такой компании, тот же Ахметов, не покупал себе домик в Италии за 380 млн долларов, а чтобы эти деньги шли на модернизацию его же системы, которую он охватил, а не приватизировал", - считает житель Ивано-Франковска.

"Это ж просто война идет между Коломойским и Ахметовым, ну-ну", - отмечает киевлянка.

"Власть будет по ситуации выкручиваться как только может, и в первую очередь они будут смотреть, как им выгодно, а потом уже думать про людей", - жалуется уроженец столицы.

"Неправильно, что будут вмешиваться, но, я думаю, правильно с той стороны, что 78% облэнерго в руках того же Ахметова, и это пора менять", - уверен киевлянин.

"Вводя внешнее управление, они только собьют работу компании. Я бы не стал инвестировать в компанию, у которой введено внешнее управление", - высказался житель Краматорска.