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ГУР сообщило, что Украина не сможет самостоятельно отразить полноценное наступление России, без поддержки Запада

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

 Офис президента Украины

По словам главы Главного управления разведки, сейчас у Украины нет достаточных военных ресурсов

Украинская армия не сможет выстоять против российского наступления без военного вмешательства Запада. Об этом в интервью американскому изданию The New York Times сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Сейчас у нас нет достаточных военных ресурсов для отражения полномасштабного наступления России, если не будет поддержки со стороны Западных стран", - заявил начальник ГУР.

Также он добавил, что по этому сценарию Россия должна начать вторжение авиа - и ракетными ударами, сначала по складам боеприпасов и по позициям украинских военных.

По мнению Буданова, это может вызвать дезориентацию командования и прервет сообщение с фронтом, что, в свою очередь, подорвет боеспособность армии.

"Армия будет держаться до последнего патрона. Но без поставки боеприпасов ни одна армия в мире не сможет выстоять против такого наступления", - заявил Буданов.

В СМИ добавили, что, по данным американской разведки, Россия имеет готовые планы для вторжения с участием 175 тысяч военных. Отмечается, что РФ превосходит Украину в живой силе, в технике и авиации, в частности Украина имеет лишь около 200 самолетов, включая транспортные, тогда как Россия имеет больше истребителей. Также СМИ указывает на превосходство России во флоте и ракетах. Американское издание приводит слова военного эксперта и ветерана Корпуса морской пехоты США Роберта Ли, по мнению которого, РФ "может уничтожить значительную часть украинской армии с помощью ракетного удара лишь за первые 30-40 минут".

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Напомним, главнокомандующий ООС Александр Павлюк заявил, что в случае "лобового" наступления на Украину с востока российская армия и НВФ понесут огромные потери и сами это понимают.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о существовании высоких рисков полномасштабной эскалации со стороны России зимой.

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