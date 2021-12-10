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Дело Саакашвили: При возвращении в Украину политика будет ждать административная ответственность

Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили

 REUTERS

Сейчас подозрения в этом деле еще не объявлялись

Украинские правоохранители устанавливают, кто помог экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили нелегально пересечь украинскую границу. При возвращении в Украину политика должны привлечь к административной ответственности. Об этом информируют собеседники "Украинской правды" в полиции.

"В Главном следственном управлении Нацполиции расследуется уголовное производство, начатое по факту предполагаемого незаконного переправки Саакашвили через государственную границу Украины. В рамках этого производства устанавливаются лица, организовавшие и помогавшие политику незаконно пересечь границу.

Что касается самого Саакашвили, то его будет ждать административная ответственность, если он вернется в Украину", - говорится в сообщении.

Сейчас подозрения в этом деле еще не объявлялись.

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Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба Украины провела внутреннюю проверку по поводу незаконного пересечения границы гражданином Украины Михеилом Саакашвили. Представитель ДПС Андрей Демченко сообщил, что дисциплинарное наказание получили несколько должностных лиц.

Напомним, 1 октября в Грузии задержали экс-президента Михеила Саакашвили, который незаконно пересек государственную границу. Так, политик был заочно приговорен к шести годам заключения.

Позже он объявил голодовку и назвал себя политзаключенным. Саакашвили требовал встречи с украинским консулом.

А 2 декабря в Грузии проходило судебное заседание над бывшим президентом "по делу о пиджаках". Его обвиняли в растрате бюджетных средств в 2009-2012 годах.

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