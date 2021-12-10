Цены на электроэнергию поднимутся: Эксперт рассказал, что влияет на рост тарифов

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Себестоимость электроэнергии в начале года была 1,50-1,60 грн, а сейчас она выросла до 2,20-2,30 грн

В 2022 году ожидается, что тарифы на газ, отопление и электроэнергию вырастут на 15-20%. Председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Першого Незалежного" рассказал, что влияет на стоимость электроэнергии.

"Мы можем посмотреть стоимость угля, который сжигает тот же ДТЭК и тот же "Центрэнерго" – он по меньшей мере втрое дороже, чем это было в начале года. И это напрямую влияет на стоимость электроэнергии, это первое. Во-вторых, тот же "Центрэнерго" вместо угля сжигает газ, а это втрое дороже. Это влияет на себестоимость электроэнергии", - сообщил Попенко.

Как отметил эксперт, себестоимость электроэнергии в начале года была 1,50-1,60 грн, а сейчас она выросла до 2,20-2,30 грн.

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Напомним, Украина за неделю, с 29 ноября по 5 декабря, увеличила экспорт электроэнергии на 25,4% – до 62,7 млн кВт⋅ч. Экспорт электроэнергии из торговой зоны "ОЭС Украины" составил 1,8 млн кВт⋅ч, что в 6 раз больше, чем на предыдущей неделе, из них 1 млн кВт⋅ч – в Польшу и 0,8 млн кВт⋅ч – в Молдову.