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50 миллионов евро на вакцинацию против COVID-19: Европейский инвестиционный банк предоставил Украине кредит

Коронавирус, вакцинация
etu.ru

Кредит поддержит систему здравоохранения страны и повысит способность Украины в борьбе с пандемией COVID-19

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине 50 млн евро кредитных средств. Эти деньги помогут Министерству здравоохранения закупить вакцины против коронавируса, обеспечив значительную часть количества, предусмотренного Национальным планом вакцинации Украины в 2022 году. Об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине.

"Кредит, предоставленный ЕИБ, чрезвычайно важен для оперативного реагирования Украины на пандемию и восстановления после нее. Поддержка закупки вакцин, в дополнение к уже привлеченной от ЕС помощи в борьбе против COVID-19, ускорит процесс вакцинации в Украине", - заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Отмечается, что кредит поддержит систему здравоохранения страны и повысит способность Украины в борьбе с пандемией COVID-19.

Эта финансовая операция является частью совместной инициативы Team Europe по реагированию на вызовы пандемии COVID-19.

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Напомним, в Украине приняли решение о введение третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, ВИЧ-инфицированные.

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