ВОЗ назвала группы людей, для которых рекомендована бустерная прививка

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Бустерная прививка должна сделать лица с ослабленным иммунитетом, а также те, кто вакцинировался инактивированной вакциной

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выделили две группы людей, которым рекомендуют получить бустерную дозу вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

По рекомендации консультативной группы ВОЗ, бустерную прививку должны сделать лица с ослабленным иммунитетом, а также те, кто вакцинировался инактивированной вакциной, среди которых, CoronaVac, Sinopharm и Bharat.

К слову, страны мира уже вводят бустерную вакцинацию для пожилых граждан и людей из групп риска, но беспокойство из-за нового COVID-штамма "Омикрон" побуждает их расширить программу бустерной прививки.

Представитель экспертной группы ВОЗ отметил, что эффективность вакцин против коронавируса со временем снижается, причем очень сильно - именно у пожилых людей.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Украине приняли решение о введение третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее будут вводить людям, получающим гормональную терапию, перенесшим трансплантацию и ВИЧ-инфицированным.