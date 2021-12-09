Вашингтон может начать давление на Украину для частичного предоставления автономии Донбассу, - AP

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Речь идет о контроле над системой здравоохранения, полицией и школами

США могут начать оказывать давление на Украину, чтобы наше государство официально уступило часть автономии Донбассу. Об этом сообщает Associated Press.

Журналисты пишут, что "задача президента США Джо Байдена состоит в том, чтобы побудить Киев принять некоторые решения на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает Путину".

"Представители администрации (США) предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке Украины", - говорится в сообщении.

По данным издания, под автономией предусматривается разрешение Донбассу контролировать собственную систему здравоохранения, полицию и школы.

Напомним, недавно в МИД РФ заявили, что США могут присоединиться к "нормандскому формату" и Россия не видит "противопоказаний" к этому. В Москве отметили, что вопрос подключения США к формату звучит постоянно, и это зависит от позиции Вашингтона.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты Америки будут требовать остановки работы "Северного потока - 2" в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Соответствующего обязательства Белый дом может добиваться и от нового правительства Германии.