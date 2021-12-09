В Офисе Президента отреагировали на статью о вступлении Украины в НАТО через 10 лет

Михаил Подоляк Фото из открытых источников

По словам представителя ОП, это определенный удар по репутации альянса

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что анонимные источники, на которые сослались Associated Press, описывая позицию Вашингтона относительно членства Украины в Североатлантическом Альянсе (НАТО), являются "ненадежным фундаментом" для формирования точки зрения. Об этом говорилось в его комментарии "Лига.net".

"Сами предположения, что позиция любого постороннего государства может остановить НАТО на какой-то срок в решении своих вопросов, это уже определенный удар по репутации НАТО и суверенным правам его членов и партнеров", – отметил Подоляк.

При этом он считает, что невозможно выставить какой-то временной, политический или юридический барьер, ограничивающий построение отношений НАТО и независимых государств.

"Украина в своих внешнеполитических инициативах или действиях руководствуется исключительно собственными прагматическими целями", – подытожил советник главы ОП.

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Как сообщалось ранее, издательство Associated Press, ссылаясь на источники в Госдепе, рассказало о сроках вступления Украины в НАТО.

"Высокопоставленные представители Госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет принято в течение ближайших 10 лет", - говорилось в сообщении.

А до этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: не ожидал, что силы НАТО будут бороться с Россией вместе с украинскими войсками в случае вторжения, однако рассчитывал на поддержку НАТО.

"Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помочь нам укрепить нашу армию", - сказал министр.