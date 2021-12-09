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В Офисе Президента назвали ориентировочное время разговора с Байденом

Зеленский и Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден REUTERS

Перед тем Зеленский примет участие в онлайн-саммите за демократию

Разговор президента Владимира Зеленского с главой Соединенных Штатов Джозефом Байденом ориентировочно состоится в четверг в 19:30 по киевскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook

"Уважаемые коллеги, относительно разговора с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предыдущее время, возможные изменения", - написал он.

Никифоров напомнил, что перед тем Зеленский примет участие в онлайн-саммите за демократию.

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Напомним, американские издания Washington Post и Politico опубликовали материалы, свидетельствующие о стягивании российских войск к границе Украины. О чем шла речь в публикациях СМИ - читайте в нашем материале.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил готовность помочь Украине защититься в случае вторжения Российской Федерации

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на фоне угрозы вторжения РФ Европейский Союз примет сторону Украины даже в самом худшем случае.

Ранее в Госдепе заявляли, что Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками рассматривают возможность полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае полномасштабного вторжения Кремля в Украину. В частности, речь идет о системе SWIFT.

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