В НБУ объяснили о влиянии возможной военной агрессии России на украинскую экономику
Регулятор уже видит на валютном рынке определенные признаки стабилизации
Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук заявил, что возможная военная агрессия России снижает цену украинских активов и увеличивает риски инфляции. О. этом он сообщил во время брифинга.
"Сегодняшнее решение (по учетной ставке, - ИФ) учитывало ряд проинфляционных рисков, и на первом месте мы отмечали усиление геополитических рисков, связанных с возможной военной агрессией со стороны РФ. К сожалению, именно из-за этого фактора мы видели снижение цен на украинские активы, дополнительное давление на валютном рынке, что, конечно, не способствовало снижению инфляции", - отметил замглавы НБУ.
При этом он добавил, что регулятор уже видит на валютном рынке определенные признаки стабилизации и ожидает возвращения к показателям, которые сохранялись до эскалации конфликта.
Также, по словам Николайчука, украинский бизнес уже привык жить в таких условиях, поэтому существенная отсрочка каких-либо инвестиционных решений маловероятна.
Как сообщалось ранее, в Украине в годовом измерении по итогам ноября 2021 года замедлился рост потребительских цен до 10,3% с 10,9% по итогам октября и с 11% – по итогам сентября.
Так, в ноябре этого года была зафиксирована инфляция 0,8%, тогда как в прошлом году в том же месяце она составляла 1,3%.