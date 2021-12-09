В НБУ объяснили о влиянии возможной военной агрессии России на украинскую экономику

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

Регулятор уже видит на валютном рынке определенные признаки стабилизации

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук заявил, что возможная военная агрессия России снижает цену украинских активов и увеличивает риски инфляции. О. этом он сообщил во время брифинга.

"Сегодняшнее решение (по учетной ставке, - ИФ) учитывало ряд проинфляционных рисков, и на первом месте мы отмечали усиление геополитических рисков, связанных с возможной военной агрессией со стороны РФ. К сожалению, именно из-за этого фактора мы видели снижение цен на украинские активы, дополнительное давление на валютном рынке, что, конечно, не способствовало снижению инфляции", - отметил замглавы НБУ.

При этом он добавил, что регулятор уже видит на валютном рынке определенные признаки стабилизации и ожидает возвращения к показателям, которые сохранялись до эскалации конфликта.

Также, по словам Николайчука, украинский бизнес уже привык жить в таких условиях, поэтому существенная отсрочка каких-либо инвестиционных решений маловероятна.

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Как сообщалось ранее, в Украине в годовом измерении по итогам ноября 2021 года замедлился рост потребительских цен до 10,3% с 10,9% по итогам октября и с 11% – по итогам сентября.

Так, в ноябре этого года была зафиксирована инфляция 0,8%, тогда как в прошлом году в том же месяце она составляла 1,3%.