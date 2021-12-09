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В 2021 году Кабмин увеличил бюджет Пенсионного фонда на 4,3 млрд гривен

Средства необходимы для выплаты пенсий после их перерасчета в декабре в связи с ростом прожиточного минимума и минимальной заработной платы

Кабинет министров внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год. Размер доходов и расходов увеличен на 4,3 млрд гривен. Об этом шла речь во время сегодняшнего заседания правительства.

Как отмечается, с учетом средств, необходимых для выплаты пенсий после их пересчета в декабре в связи с ростом прожиточного минимума и минимальной заработной платы, общие расходы ПФУ в 2021 году ожидаются в объеме 521,2 млрд грн, из которых на пенсионные выплаты необходимо 509,8 млрд грн, что на 4,3 млрд грн больше запланированного объема.

Рост расходов связан, в частности, с исполнением судебных решений по перерасчетам пенсий, назначенных в соответствии с законами Украины. Недостаточность средств для обеспечения выполнения этой нормы составляет 3,4 млрд гривен.

Кроме того, для лиц, которые достигли 65-летнего возраста, установлена минимальная пенсия по возрасту (при наличии у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет страхового стажа) в размере 40% минимальной заработной платы. Недостаточность средств для обеспечения выполнения этой нормы составляет 900 млн гривен.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в 2022 году, кроме плановой индексации, в Украине предусматривается также повышение надбавок и доплат к пенсиям и установление минимальных пенсионных выплат в размере 3 тысяч гривен для людей старше 70 лет.

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