Трехсторонняя контактная группа подготовила новый документ по Донбассу

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Его могут рассмотреть на сегодняшнем внеочередном заседании, если он устроит все стороны

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подготовила новый документ по Донбассу, который могут рассмотреть на сегодняшнем внеочередном заседании. Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Украина 24".

"Подготовлен документ, который сегодня может быть рассмотрен на внеочередном заседании, если он устроит все стороны", - сказал он, не уточняя, о чем именно идет речь.

"Состоялись длительные дискуссии о необходимости обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года. Есть общее понимание, что долгосрочное прекращение огня в приоритете", - сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунен.

В ОБСЕ отметили, что в политической рабочей группе конструктивно обсудили вопросы, связанные с разработкой единого Плана действий по имплементации Минских соглашений, а гуманитарная группа обсуждала вопрос удерживаемых лиц, а также открытия двух новых пунктов пропуска через Золотое и Счастье Луганской области.