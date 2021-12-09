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Согласно исследованиям, штамм "Омикрон" может обходить как врожденный иммунитет, так и выработанный после вакцин

коронавирус
Фото из открытых источников

Японские ученые исследовали новый вариант коронавирус и подтвердили опасения относительно его заразности

Новый штамм коронавируса "Омикрон" в 4,2 раза заразнее на ранней стадии, чем "Дельта". Кроме этого, он может обходить врожденный иммунитет или произведенный после вакцин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Министерства здравоохранения Японии.

Отмечается, что по заказу Министерства японские ученые исследовали новый вариант коронавируса и подтвердили опасения относительно его заразности.

Исследование проводилось под руководством профессора Киотского университета Гироши Нишиури, который проанализировал данные генома вируса из Южной Африки.

"Омикрон" передается чаще и может обходить как естественный иммунитет, так и выстроенный вакцинами", - заявил Нишиура, представляя в министерстве результаты исследования.

В качестве примера он привел Южно-Африканскую Республику, где сейчас фиксируется около 20 тысяч заболеваний в день после сообщения о первом случае заражения "Омикроном".

"Рейтинг вакцинации в стране был менее 30%, поэтому заразилось так много людей. Нам нужно внимательно следить за будущими трендами, чтобы увидеть, произойдет ли то же самое в странах с высоким уровнем вакцинации", - подчеркнул ученый.

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Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения пока не сформулировала рекомендаций по сдерживанию распространения штамма COVID-19 "Омикрон".

Как отмечается, в европейском регионе все еще преобладает распространение штамма "Дельта", и способы борьбы с коронавирусом остаются неизменными.

По словам директора европейского бюро ВОЗ доктора Ханса Клюге, среди основных усилий по сдерживанию распространения COVID-19 - повышение показателей вакцинации, получения бустерных доз вакцин, ношение масок.

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