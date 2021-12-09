Согласно исследованиям, штамм "Омикрон" может обходить как врожденный иммунитет, так и выработанный после вакцин

Отмечается, что по заказу Министерства японские ученые исследовали новый вариант коронавируса и подтвердили опасения относительно его заразности.

Исследование проводилось под руководством профессора Киотского университета Гироши Нишиури, который проанализировал данные генома вируса из Южной Африки.

"Омикрон" передается чаще и может обходить как естественный иммунитет, так и выстроенный вакцинами", - заявил Нишиура, представляя в министерстве результаты исследования.

В качестве примера он привел Южно-Африканскую Республику, где сейчас фиксируется около 20 тысяч заболеваний в день после сообщения о первом случае заражения "Омикроном".

"Рейтинг вакцинации в стране был менее 30%, поэтому заразилось так много людей. Нам нужно внимательно следить за будущими трендами, чтобы увидеть, произойдет ли то же самое в странах с высоким уровнем вакцинации", - подчеркнул ученый.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения пока не сформулировала рекомендаций по сдерживанию распространения штамма COVID-19 "Омикрон".

Как отмечается, в европейском регионе все еще преобладает распространение штамма "Дельта", и способы борьбы с коронавирусом остаются неизменными.

По словам директора европейского бюро ВОЗ доктора Ханса Клюге, среди основных усилий по сдерживанию распространения COVID-19 - повышение показателей вакцинации, получения бустерных доз вакцин, ношение масок.