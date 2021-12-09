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Штрафы для политиков: За отрицание "вооруженной агрессии РФ против Украины" правительство будет карать

Кабмин заседание правительства
Заседание Кабинета министров Украины Правительственный портал

Такие публичные действия будут караться штрафом от 17 до 34 тыс. грн

Кабинет министров Украины предлагает усилить ответственность публичных лиц, именно политических деятелей, за отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Сегодня мы поддержали два законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства. Они предусматривают изменения в административный кодекс относительно ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, за попытки легитимизировать оккупацию наших территорий. Закон будет касаться именно политических деятелей", - написал глава правительства.

В частности, Кабмин планирует поддержать два законопроекта, которые предусматривают ответственность за:

  • отрицание временной оккупации Россией территорий Украины;
  • любое письменное или графическое изображение Крыма и Донбасса российскими территориями или как территории отдельного субъекта;
  • отрицание вооруженной агрессии РФ;
  • попытки легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины.

Такие публичные действия будут караться штрафом от 17 до 34 тыс. грн, а за повторное нарушение в течение года – штраф от 34 до 51 тыс. грн.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Европейский Союз быть готовым к усилению санкций в случае очередной агрессии со стороны России.

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