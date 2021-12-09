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Шмигаль сообщил, как получить тысячу за вакцинацию до Нового года

Тысяча гривен
Фото из открытых источников

Чтобы получить выплату до Нового года, необходимо подать заявку до 29 декабря

Для получения выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "єПідтримка" еще в 2021 году, необходимо подать заявку в системе "Дія" до 29 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 9 декабря и в Telegram.

"Для того, чтобы успеть получить выплату в первом этапе, надо подать заявку в "Дії" с 19 по 29 декабря этого года", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что правительство сегодня утвердило порядок предоставления 1000 гривен для всех вакцинированных лиц в рамках инициативы президента. Программа позволит поддержать бизнес, который больше всего почувствовал последствия пандемии, и поощрить людей к вакцинации.

"На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря через приложение "Дія". Украинцы смогут оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально для выплат. Оформление карты "єПідтримка" бесплатное и без всякой платы за обслуживание. Потратить 1000 грн можно будет на определенный перечень услуг", - сообщил он.

Шмыгаль добавил, что Минцифры со следующей недели запустит бета-тестирование этой услуги в "Дії".

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Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19. Получить ее смогут все, кто имеет две прививки.

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