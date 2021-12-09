Шмигаль сообщил, как получить тысячу за вакцинацию до Нового года
Чтобы получить выплату до Нового года, необходимо подать заявку до 29 декабря
Для получения выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "єПідтримка" еще в 2021 году, необходимо подать заявку в системе "Дія" до 29 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 9 декабря и в Telegram.
"Для того, чтобы успеть получить выплату в первом этапе, надо подать заявку в "Дії" с 19 по 29 декабря этого года", - отметил он.
Премьер подчеркнул, что правительство сегодня утвердило порядок предоставления 1000 гривен для всех вакцинированных лиц в рамках инициативы президента. Программа позволит поддержать бизнес, который больше всего почувствовал последствия пандемии, и поощрить людей к вакцинации.
"На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря через приложение "Дія". Украинцы смогут оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально для выплат. Оформление карты "єПідтримка" бесплатное и без всякой платы за обслуживание. Потратить 1000 грн можно будет на определенный перечень услуг", - сообщил он.
Шмыгаль добавил, что Минцифры со следующей недели запустит бета-тестирование этой услуги в "Дії".
Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19. Получить ее смогут все, кто имеет две прививки.