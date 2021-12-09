Санкции против коррупционеров: США введут ограничения для украинцев

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Ограничения должны ввести уже сегодня

Соединенные Штаты Америки объявят санкции против украинских коррумпированных лиц. Об этом сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".

По словам Квин, это произойдет во время саммита в поддержку демократии США сегодня вечером.

"Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже участвует в этом саммите. Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17:30 посмотрите, очень важное объявление. В нем речь пойдет о санкциях США, которые показывают решимость привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", - высказалась дипломатка.

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Напомним, в марте США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Тогда ему запретили въезд в Штаты из-за причастности к масштабной коррупции.

Летом Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 100 украинцев, находящихся под ограничениями США.