НБУ повысил учетную ставку до 9% годовых

Национальный банк Украины Радио Свобода

Отмечается, что пик инфляционного всплеска пройден, но инфляция снижается медленнее, чем ожидалось

В Национальном банке повысили учетную ставку на 0,5 пунктов до 9%. Об этом говорится в сообщении НБУ по результатам заседания монетарного комитета.

Отмечается, что пик инфляционного всплеска пройден, но инфляция снижается медленнее, чем ожидалось.

"В октябре рост потребительских цен притормозил до 10,9% в годовом исчислении. По оценкам Национального банка, в ноябре инфляция продолжила замедляться. Этому и в дальнейшем способствовали исчерпание низкой прошлогодней базы сравнения, лучшие урожаи, административные решения по тарифам ЖКХ и влияние ужесточения монетарной политики. Эффекты от текущего ослабления гривны к доллару США частично компенсируются ее укреплением в других валютах стран – основных торговых партнеров", - сообщили в Нацбанке.

Впрочем, как сообщил регулятор, инфляция снижается медленно из-за ряда факторов.

В частности, усиливается давление на цены все более широкого перечня товаров и услуг потребительского набора из-за вторичного эффекта от подорожания продовольственных товаров и энергоносителей.

Также инфляцию подпитывает увеличение расходов бизнеса на логистику и оплату труда. Кроме того, несмотря на незначительное ухудшение потребительских настроений и карантинные ограничения, внутренний потребительский спрос остается устойчивым. В результате текущая траектория инфляции остается выше, чем предполагалось октябрьским макропрогнозом Национального банка.

Реализуются дополнительные проинфляционные риски из-за усиления геополитического напряжения, что негативно сказывается на стоимости украинских активов и состоянии валютного рынка.

С учетом текущей ситуации мировые цены на газ и продовольствие, вероятно, будут превышать ожидаемые уровни в будущем.

Мировая инфляция продолжает ускоряться, что побуждает ведущие центральные банки к более быстрому ужесточению монетарной политики.

Это, в свою очередь, приводит к снижению интереса инвесторов к активам стран с развивающимися рынками.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины решил повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5% с 10 сентября 2021 года.