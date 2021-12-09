Карантин в Украине: В "желтой" зоне карантина находятся 14 областей, в "оранжевой" - одна

Так, к желтому уровню карантина отнесены Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

Оранжевая зона сохраняется в Донецкой области, а на красном уровне эпидопасности находятся Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по состоянию на 8 декабря по стране составляет 388 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости в Полтавской - (638) и Волынской (617) областях.

Уровень госпитализаций по стране составляет 45, при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Он превышен только в Хмельницкой области.

Кроме того, ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19 - 37,9% при определенном предельном уровне 65%.

Фото из открытых источников

Новости по теме: В Минздраве заверили, что не планируют усиливать карантин в Украине на новогодние праздники

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 8 декабря, лабораторно подтвердили 12 376 случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировано – 2 449 человек, летальных исходов – 465, а выздоровели - 24 547 человек. За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 3 532 357 человек, а смогли побороть болезнь 3 133 970 человек.