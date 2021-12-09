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Кабмин ввел накопительную пенсию для рабочих большой приватизации

Пенсия
Фото из открытых источников

Инвестор, который покупает гособъект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более чем половины работников

Кабинет министров Украины ввел накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Сегодня правительство начало экспериментальный проект - программу дополнительной социальной защиты работников, подпадающих под большую приватизацию. Инвестор, который покупает такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более чем половины работников предприятия", - рассказал глава правительства.

По его словам, взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.

"Это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев", - отметил Шмыгаль.

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Ранее сообщалось, что с 2023 года в Украине начнут внедрять социальные пакеты с накопительными пенсиями для социальных работников, учителей и военных. Премьер-министр Денис Шмыгаль расценивает это как переход к полноценной накопительной пенсионной системе.

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