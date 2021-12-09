Госстат сообщил, что в ноябре инфляция в Украине замедлилась до 10,3%

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Всего за 11 месяцев этого года она составила 9,4%, базовая - 7,4%

В Украине в годовом измерении по итогам ноября 2021 года замедлился рост потребительских цен до 10,3% с 10,9% по итогам октября и с 11% – по итогам сентября. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что в ноябре этого года была зафиксирована инфляция 0,8%, тогда как в прошлом году в том же месяце она составляла 1,3%.

При этом базовая инфляция за прошлый месяц на уровне 0,8% оказалась выше за этот показатель в ноябре прошлого года, который составил 0,7%.

Как известно, в октябре потребительские цены выросли на 0,9%, в сентябре – на 1,2%, в августе снизились на 0,2%, в июле и июне выросли на 0,1% и на 0,2% соответственно.

Всего за 11 месяцев этого года инфляция в Украине составила 9,4%, базовая – 7,4%.

Также Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует инфляцию по итогам 2021 года на уровне около 10%.

Новости по теме: По прогнозам Министерства экономики в 2022 году инфляция в Украине может снизиться до 8%

Напомним, что ранее Министерство экономики прогнозировало снижение среднегодового показателя инфляции в следующем 2022 году.

Так, согласно обнародованным данным, показатель может упасть до 8% с нынешних 9,4%, которые прогнозируются на конец 2021 года.