ДТП в Тернопольской области: Двое из девяти пострадавших умерли в больнице

Нацполиция Тернопольской области

Еще двое пассажиров в тяжелом состоянии

В Тернопольской области в результате столкновения легковушки и рейсового автобуса от полученных травм в больнице скончались два человека. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

"В результате удара в больницу госпитализировали обоих водителей и двух пассажиров из легкового автомобиля и 5 из автобуса. У пострадавших травмы различной степени тяжести. Водителя и пассажира из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице", - говорится в сообщении.

Еще двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители выяснили, что автобус был переделан из грузового автомобиля на пассажирский.

В полиции открыли уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц".

Новости по теме: Смертельное ДТП в Черниговской области: Тело одного погибшего до сих пор не идентифицировали

Напомним, авария произошла вчера, 8 декабря, вблизи села Лозовая Тернопольского района. На автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече не разминулись рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat.