Денис Шмигаль: Украина и Хорватия подписали четыре совместных документа об углублении двусторонних отношений

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В частности, страны подписали меморандум о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта

Украина и Хорватия во время визита премьера Андрея Пленковича в Киев подписали четыре документа, которые развивают двусторонние отношения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

Как отмечается, стороны подписали план мероприятий на 2022-2023 годы для рабочей группы между Украиной и Хорватией, который, среди прочего, предусматривает обмен опытом с Хорватией в вопросе реинтеграции временно оккупированных территорий, реабилитации ветеранов и внутренне перемещенных лиц, противоминной деятельности и усилении национальной безопасности.

Кроме того, во время заседания межправительственной украинско-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества заключили:

Соглашение о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Государственным архивом Республики Хорватия. Это даст возможность обеспечить равные права доступа украинских и хорватских исследователей к архивным документам;





между Государственной архивной службой Украины и Государственным архивом Республики Хорватия. Это даст возможность обеспечить равные права доступа украинских и хорватских исследователей к архивным документам; Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Республики Хорватия о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. Договоренность должна обеспечить условия для беспрепятственной ж/д перевозки пассажиров, транспортировки грузов и почты между государствами;





между Министерством инфраструктуры Украины и Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Республики Хорватия о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. Договоренность должна обеспечить условия для беспрепятственной ж/д перевозки пассажиров, транспортировки грузов и почты между государствами; Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере метрологии между Министерством экономики Украины и Государственным бюро метрологии Республики Хорватия. Обмен информацией и передовым опытом Хорватии будет способствовать выполнению Украиной положений Соглашения об ассоциации в части технических барьеров в торговле и подготовки к заключению соглашения АСАА.

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Напомним, накануне Хорватия подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Государство стало шестым, которое подписало документ о поддержке вступления Украины в Европейский Союз.