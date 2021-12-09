CIT: В Россию под Воронеж перебросили дивизион ЗРК "Бук"

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Множество военной техники заметили на станции "Масловка"

Российская Федерация продолжает увеличение численности своих войск в областях, граничащих с Украиной. Об этом сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Согласно сообщению, на станции "Масловка" в пригороде Воронежа заметили множество военной техники, в том числе как минимум один зенитный ракетный комплекс "Бук". Две видеозаписи, снятые на станции, распространил телеграм-канал "Записки охотника".

"На первом из них видно множество самоходных артиллерийских установок "Мста-С", танки Т-80У, а также самоходная огневая установка 9А310М1, пуско-заряжающая установка 9А39М1 зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и транспортные машины 9Т229 на шасси КрАЗ-255 с транспортными контейнерами 9Я266 для ракет. На другом видео виден эшелон с другими установками комплекса, а также с радиолокационной станцией 9С18М1 "Купол". Это позволяет предположить, что на станции находится как минимум один комплекс "Бук" в полном составе (один дивизион). Стоит отметить, что бортовые номера установок закрашены", - отметили расследователи.

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Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация накопила на границах Украины 94,3 тыс. солдат и офицеров. Также он добавил, что в России стартовал зимний учебный период, противник уже начал учения вблизи Украины, активизировал свою разведку, проверяет связь и осуществляет меры маскировки.