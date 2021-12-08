Законопроект о спецрежиме для бизнеса на Донбассе: Появились первые детали

Юлия Гришина Скриншот с видео

Согласно ему, в течение 10 лет населенные пункты будут освобождены от платы за землю, налога на прибыль, от НДС на ввоз оборудования и тп.

Появились первые детали законопроекта о специальном режиме для бизнеса на Донбассе. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в своем Facebook.

"Специальным экономическим зонам" быть на востоке Украины! А также новым рабочим местам, восстановлению и развитию нормальной социальной и экономической жизни. Речь о территориях Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны Украине... Именно об этом говорится в зарегистрированном накануне законопроекте №6403", - написала она.

Политик добавила, что соответствующий документ на 10 лет вводит на востоке страны "специальный режим хозяйственной деятельности".

"С 2022 по 2032 годы на востоке Украины будет действовать специальный режим хозяйственной деятельности. В частности, в течение десяти лет населенные пункты Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине, будут освобождены от платы за землю, налога на прибыль, от НДС на ввоз оборудования и от рентной платы за использование водных и лесных ресурсов", - рассказала нардеп.

Такой подход позволит: