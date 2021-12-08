home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Законопроект о спецрежиме для бизнеса на Донбассе: Появились первые детали

Юлия Гришина
Юлия Гришина Скриншот с видео

Согласно ему, в течение 10 лет населенные пункты будут освобождены от платы за землю, налога на прибыль, от НДС на ввоз оборудования и тп.

Появились первые детали законопроекта о специальном режиме для бизнеса на Донбассе. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в своем Facebook.

"Специальным экономическим зонам" быть на востоке Украины! А также новым рабочим местам, восстановлению и развитию нормальной социальной и экономической жизни. Речь о территориях Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны Украине... Именно об этом говорится в зарегистрированном накануне законопроекте №6403", - написала она.

Политик добавила, что соответствующий документ на 10 лет вводит на востоке страны "специальный режим хозяйственной деятельности".

"С 2022 по 2032 годы на востоке Украины будет действовать специальный режим хозяйственной деятельности. В частности, в течение десяти лет населенные пункты Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине, будут освобождены от платы за землю, налога на прибыль, от НДС на ввоз оборудования и от рентной платы за использование водных и лесных ресурсов", - рассказала нардеп.

Такой подход позволит:
  • создать новые рабочие места в регионе;
  • создать благоприятный инвестиционный климат;
  • создать условия для развития инновации;
  • способствовать привлечению отечественных и иностранных инвестиционных ресурсов;
  • обеспечить устойчивое развитие территориальных общин;
  • создать современную рыночную, производственную и транспортную инфраструктуру;
  • укрепить межрегиональные социально-экономические связи и кооперации.

Новости по теме: Верховная Рада Украины продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса

Напомним, вчера, 7 декабря, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №6403 в рамках Стратегии экономического развития Донбасса, который предусматривает введение специального режима для бизнеса в подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Тихановская призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко Лукашенко признал избиение задержанных на протестах в Беларуси в 2020 году Лукашенко предлагает ЕС создать для мигрантов гуманитарный коридор в Германию Лукашенко предполагает начало войны в Беларуси: Просит у РФ несколько "Искандеров"

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект