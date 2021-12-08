ВОЗ сообщила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксирован в 57 странах

Коронавирус в ЮАР Anadolu Agency

В то же время ВОЗ пока не делает выводов относительно его влияния на глобальную эпидемиологию COVID-19

По состоянию на вчера, 7 декабря, новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 57 странах. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

"Вариант Omicron подтвержден в 57 странах. Однако, учитывая преобладающую циркуляцию варианта Delta во многих странах, особенно в странах Европейского региона и Соединенных Штатов Америки, очень рано делать какие-либо выводы относительно влияния Omicron на глобальную эпидемиологию COVID-19", – сообщили в ВОЗ.

К слову, в ЮАР, где впервые сообщили про новый вариант инфекции, заболеваемость COVID-19 продолжает расти со второй недели ноября: с 29 ноября по 5 декабря был зарегистрирован 62 021 новый случай – на 111% больше, чем неделей ранее.

В отчете уточняется, что очень высокий рост еженедельной заболеваемости заметили в соседних с ЮАР странах – это Эсватини (1990%), Зимбабве (1361%), Мозамбик (1207%), Намибия (681%) и Лесото (219%), у которых очень низкий охват вакцинацией.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, какая сейчас ситуация в Украине с новым штаммом коронавируса "Омикрон", отметив, что ни одного случая пока не зафиксировано.