Владимир Зеленский положительно оценивает переговоры президентов США и РФ

Офис президента

По словам Зеленского, США всегда поддерживали Украину в урегулировании конфликта с РФ

Вчера, 7 декабря, президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовые переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает их.

"Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину – наш суверенитет, нашу независимость. У нас была двухпартийная поддержка, но самое главное то, что мы сейчас видим, что есть реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта, урегулировании войны на востоке нашего государства. Мне кажется, что это самое главное", - отметил Зеленский.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что украинский кейс был дымовой завесой переговоров Джо Байдена и Владимира Путина. Два президента обсуждали более важную для Америки тему "Китай + Азия".

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Также ранее сообщалось, что президенты Соединенных Штатов и России Джо Байден и Владимир Путин во время вчерашних переговоров договорились провести еще один разговор. Сроки новых переговоров РФ и США пока не определены.