В Украине прогнозируют гололед и сход лавин: Синоптики сообщили, где именно

Синоптики предупредили о том, что сегодня, 8 декабря, в Украине ожидается гололед, местами налипание мокрого снега, а в горах есть угроза схода лавин. Об этом сообщает прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

"В северных, Винницкой, Черкасской областях гололед, местами налипание мокрого снега; в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Днем 8 декабря на Киевщине и в столице гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", – отметили в ведомстве.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Вместе с тем, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на неделю. Так, в Украине прогнозируются дожди, мокрый снег, гололед на дорогах и повышение температуры воздуха – преимущественно до +2...-3°.