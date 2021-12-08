В ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 620 нарушений "режима тишины"

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

При этом, выявлено двух жертв среди гражданского населения

По состоянию на 19:30 6 декабря Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на Донбассе 620 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом говорилось в ежедневном отчете миссии.

Как отмечается, в Донецкой области выявлено 442 обстрела украинских позиций, в том числе 44 взрыва. За предыдущие сутки в этой области зафиксировано 71 нарушение.

В то же время, в Луганской области Миссия зафиксировала 178 нарушений режима прекращения огня и 78 взрывов. За предыдущие сутки в этой области выявлено 22 нарушения.

Также в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей СММ подтвердила сообщения о жертвах среди гражданского населения.

В частности в районе Петровского НВФ открывали огонь на участке разведения.

"Свободу передвижения миссии и дальше ограничивали, в частности на блокпосте Вооруженных сил Украины вблизи лесного, возле неподконтрольного правительству Ковского и на блокпостах вооруженных формирований неподалеку Горловки и Крещатицкого (быв. Красноармейское) в Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Напомним, что с начала суток, 7 декабря, незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых из запрещенного вооружения.

В результате обстрелов противника ни один украинский военный не пострадал.