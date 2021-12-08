В JP Morgan прогнозируют конец пандемии и восстановление мировой экономики в 2022 году

Фото из открытых источников

Банк ожидает роста американского индекса S & P 500 почти на 8%, до 5050 пунктов, роста акций развивающихся рынков на 18%

Американский инвестиционный банк JP Morgan прогнозирует, что 2022 год ознаменует конец пандемии коронавируса. В следующем году также ожидается полное восстановление мировой экономики. Об этом сообщает Reuters.

"Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19", - сказал главный стратег по глобальным рынкам и соруководитель отдела глобальных исследований банка Марко Коланович.

Так, в прогнозном отчете банка на следующий год говорится, что новые вакцины и терапевтические средства приведут к "сильному циклическому восстановлению, возвращению глобальной мобильности и освобождению отложенного спроса со стороны потребителей".

Коланович отметил, что банк ожидает рост американского индекса S&P 500 почти на 8%, до 5050 пунктов, рост акций развивающихся рынков на 18%. Доходность 10-летних облигаций казначейства США - ключевой фактор роста стоимости заимствований в мире - вырастет до 2,25% к концу 2022 года.

Новости по теме: JP Morgan резко ухудшил прогноз роста экономики Украины

Напомним, Всемирная организация здравоохранения может объявить завершение пандемии коронавируса. Это сделают, если система здравоохранения не будет перегружена.