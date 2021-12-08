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Смертельное ДТП в Черниговской области: Тело одного погибшего до сих пор не идентифицировали

ДТП под Черниговом_7
ДТП под Черниговом ГСЧС Украины

Появился список с данными о погибших и пострадавших в результате аварии

В Черниговской области не могут идентифицировать тело одного погибшего в результате жуткой аварии с маршруткой и грузовиком. Об этом заявила главный специалист по информационной деятельности Плисковского сельского совета Наталья Демусенко, сообщает "ЧЕline".

Появился список с данными о погибших и пострадавших в ДТП.

дтп в Черниговской обл
ЧЕline

Официального списка с именами жертв и пострадавших пока нет. 

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Напомним, в Черниговской области вблизи села Брусилов маршрутка с пассажирами на скорости столкнулась с грузовиком. От силы удара грузовик перевернулся, а маршрутку смяло почти пополам. В результате столкновения погибли по меньшей мере 13 человек, а еще нескольких пассажиров госпитализировали с травмами. О вероятных причинах столкновения и других подробностях смертельной аварии - читайте в нашем материале.

Вскоре в Черниговской области среда, 8 декабря, объявлена днем траура по погибшим.

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