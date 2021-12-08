Смертельное ДТП на Черниговщине: Полиция задержала водителя грузовика

ДТП под Черниговом ГСЧС Украины

Водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу

В Черниговской области задержали водителя грузовика, с участием которого произошла смертельная авария. Мужчине готовят сообщение о подозрении. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовой маршруткой.

"В результате ДТП 11 человек погибли на месте (в том числе водитель автобуса), один человек скончался в карете скорой помощи и еще один – в больнице. В медицинские учреждения Чернигова с травмами разных степеней тяжести госпитализировали семерых человек. Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Водитель грузовика был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчину задержали", – говорится в сообщении.

Сейчас мужчина находится в специализированной палате под охраной правоохранителей. В полиции решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших гибель нескольких человек.

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Ранее сообщалось, что в Черниговской области среда, 8 декабря, объявлена днем траура по погибшим.

Напомним, в Черниговской области вблизи села Брусилов маршрутка с пассажирами на скорости столкнулась с грузовиком. От силы удара грузовик перевернулся, а маршрутку смяло почти пополам. В результате столкновения погибли по меньшей мере 13 человек, а еще нескольких пассажиров госпитализировали с травмами. О вероятных причинах столкновения и других подробностях смертельной аварии – читайте в нашем материале.