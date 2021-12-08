Работники Укрпочты, Укрзализныци и многие другие: Для кого с 9 декабря введут обязательную COVID-вакцинацию

Фото из открытых источников

Вакцинация хоть и не является принудительной, и все же остается обязательной для многих украинцев

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал следующий этап отстранения от работы работников, которые отказываются от прививок против коронавируса, не имея для этого реальных противопоказаний.

Он предупредил, что с 9 декабря перечень профессий, представители которых должны обязательно сделать две прививки вакциной против коронавируса, расширяется. Это второе внедрения государством строгих мер борьбы с распространением COVID-19. Впервые практику отстранения от работы тех, кто отказался вакцинироваться, начали применять с 8 ноября.

Далее рассказываем, для кого иммунизация против коронавируса станет обязательной с 9 декабря, а также напоминаем о перечень профессий, для представителей которых прививки уже давно является необходимым.

Что нового введут Украине с 9 декабря

В Министерстве здравоохранения сообщили, что с четверга, 9 декабря, в Украине расширяется перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательным. Это означает, что к педагогам и работникам местных органов власти добавляется еще ряд профессий. Речь идет о работниках из таких сфер занятости:

органов исполнительной власти;

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе Укрпошта, Укрзалізниця, Укроборонпром, государственные банки, ремонтные заводы. С полным перечнем стратегических предприятий нашей страны можно ознакомиться по этой ссылке ;

учреждений, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

в станов, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей;

реабилитационных учреждений.

Работники указанных учреждений, которые не вакцинировались против COVID-19 до 9 декабря, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы уже в декабре.

Фото из открытых источников

Если во время проверки уполномоченный орган (например, Гоструда) обнаруживает, что на предприятии работают лица, которые уклоняются или отказываются от прививки он составляет акт о нарушении ст. 44-3 Кодекса админправонарушений. В таком случае работодателю-нарушителю грозит штраф в размере от 34 000 до 170 000 гривен.

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При этом, работники указанных учреждений, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации. Подробно о медицинских противопоказаниях для вакцинации от COVID-19, утвержденные МЗ Украины, можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.

По словам Виктора Ляшко, если работник получает по крайней мере одну прививку против коронавируса, оснований для отстранения или продолжение его отстранения от работы не остается.

"Получение по крайней мере первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае он должен быть допущен к работе", - отметил глава Минздрава.

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Кого отстраняют от работы с ноября

С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы непривитых работников образования и чиновников, которые подлежат COVID-вакцинации. Відсторення было введено без сохранения зарплаты, а обязательной вакцинации не подлежали лишь те, кто имеет абсолютные противопоказания к прививке.

Фото из открытых источников

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, после отстранения из-за отсутствия прививки можно вернуться на работу сразу после первой дозы вакцинации.

С 8 ноября и до сих пор обязательной вакцинация остается для:

работников центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений;

работников местных государственных администраций и их структурных подразделений;

сотрудников учреждений профессионального( профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

Стоит отметить, что сразу после обнародования приказа Минздрава № 2153 об отстранении невакцинированных учителей профсоюз работников образования и науки Украины обратилась к чиновникам с просьбой не дать педагогам еще месяц для проведения вакцинации.

"Отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь непредсказуемые ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для хода образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, предотвращения замены отсутствующих педагогов и тому подобное. Профсоюз работников образования и науки Украины считает необходимым срочное внесение изменений в приказ МЗ Украины № 2153 и до пункта 41-6 постановления Кабинета министров Украины № 1236 о переносе сроков их реализации не ранее 8 декабря", - говорилось в обращении, однако Минздрав не изменил своего решения.

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Скольких работников в Украине уже отстранили от работы

По состоянию на конец ноября, по словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, от работы было отстранено 2800 педагогов школ по всей Украине. По его данным, больше всего учителей из-за отсутствия прививки от коронавируса отстранили в Ровенской (384 лицо) и Киевской (281 человек) областях.

Фото из открытых источников

Шкарлет также сообщил, что одной дозой вакцинировано 96,5% работников учреждений общего среднего образования, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 563 тысяч или 86,4% от общего количества учителей по стране.

Сообщается также, что Национальная полиция в ноябре отстранила от работы 405 непривитых сотрудников по стране.

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Будет ли работодатель сохранять место за отстраненным работником

В ноябре Министерство экономики Украины разработало алгоритм для работодателей относительно того, как им поступать с теми педагогами и чиновниками, которые уклоняются от обязательной вакцинации против COVID-19, не имея при этом противопоказаний. В ведомстве отметили, что сначала работодатель должен проинформировать всех сотрудников о необходимости получения обязательного прививки против коронавируса, места проведения такой прививки и правовые последствия в случае отказа или уклонения от него.

Фото из открытых источников

Если работники отказываются от вакцинации, работодатель должен составить соответствующий акт случаев уклонения работников от прохождения обязательной прививки. В случае, если после этого работник продолжает отказываться от прививки при отсутствии противопоказаний, работодатель может отстранить его от работы. Для этого нужно издать приказ и сообщить об отстранении лицо, которое отстраняется. Срок отстранения устанавливается до вакцинирования работника.

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Недавно в Гоструда сообщили, что на место отстраненного невакцинированного работника можно брать вакцинированного по срочному договору. Работник, заключивший срочный трудовой договор, по истечении срока отстранения основного работника подлежит увольнению.

При заключении такого трудового договора его срок устанавливается по согласованию сторон и может определяться как конкретным сроком и определенным событием – в данном случае вакцинации отстраненного сотрудника и его возвращения на работу.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивает, что в Украине нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса, потому что это незаконно. Такое же мнение поддерживает и министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он в свое время заявлял, что в Украине нет необходимости делать вакцинацию принудительной.