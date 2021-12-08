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Президенты США и РФ договорились о проведении еще одних переговоров, - Песков

Байден и Путин
Джо Байден и Владимир Путин ТАСС

Сроки новых переговоров РФ и США пока не определены

Президенты Соединенных Штатов и России Джо Байден и Владимир Путин во время вчерашних переговоров договорились провести еще один разговор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, сроки новых переговоров РФ и США пока не определены.

"Президенты говорили о том, что после того как состоятся контакты представителей, нужно будет поговорить еще раз. Но сейчас, в данный момент, ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным", - сказал Песков.

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Напомним, что вчера, 7 декабря, президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели свои переговоры по видеосвязи продолжительностью два часа и пять минут. Путин и Байден в первую очередь обсудили обострение ситуации вокруг Украины, в частности угрозу полномасштабного российского вторжения. Кроме этого, они обсудили кибербезопасность и другие вопросы.

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