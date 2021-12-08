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Президент Франции Макрон хочет провести переговоры с Зеленским и Путиным

Макрон

Эмманюэль Макрон

 DPA

Разговоры состоятся после виртуального саммита между российским лидером и президентом США Джо Байденом

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.  Об этом сообщили во вторник в Елисейском дворце, передает BFM-TV.

Разговоры состоятся после виртуального саммита между российским лидером и президентом США Джо Байденом, чтобы избежать военной эскалации в Украине.

Вашингтон сообщил, что президент США Джо Байден провел беседы с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии, чтобы "проинформировать их" о разговоре с Путиным "и проконсультироваться по поводу дальнейших действий".

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Ранее СМИ сообщали, что в администрации Байдена рассматривают резкое ужесточение санкций в отношении России для "сдерживания" ее от "вторжения в Украину". Речь шла и об отключении России от системы SWIFT.

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