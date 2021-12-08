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Посольство США не рассматривает вопрос об эвакуации своих людей из Украины

Там будут проводить обычное планирование эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций

Посольство США в Украине сообщило, что Штаты не рассматривают вопрос об эвакуации персонала или американских граждан из Украины, передает "Украинская правда".

"Правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Мы проводим обычное планирование на случай чрезвычайных ситуаций, как всегда, на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью", – отметили там.

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Напомним, накануне появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации американских граждан из Украины в случае вторжения России. 

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